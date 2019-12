Auto erfasst einen Radfahrer

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall in Kerbfeld. Am Freitagnachmittag ereignete sich das Unglück. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer war am Ortseingang (aus Lendershausen kommend) auf die Gegenfahrbahn geraten. Sein Auto erfasste den Radfahrer frontal. Der 51-jährige Radler trug mehrere Knochenbrüche davon und wurde in eine Klinik gebracht.