Auto erfasst einen Fußgänger

Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall in Hofheim schwer verletzt. Am Donnerstag gegen 18 Uhr passierte eine 59-jährige Frau mit ihrem Kia auf dem Weg von der Innenstadt zur Ringstraße das Goßmannsdorfer Tor. Unmittelbar nach dem Abbiegen übersah sie einen 39-jährigen Fußgänger, der die Ringstraße überqueren wollte. Das Auto erfasste den Mann. Durch den Zusammenstoß stürzte der Passant und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Er wurde per Rettungswagen in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Schaden.