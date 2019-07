Auto erfasst eine E-Scooter-Fahrerin

Ein Unfall mit einem E-Scooter wird aus dem Raum Haßfurt geschildert. Am Freitag gegen 10.30 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Elektroroller den Fahrradweg von Mariaburghausen in Richtung Haßfurt. Auf Höhe des Sportgeländes des FC Haßfurt wollte die Scooter-Fahrerin die Staatsstraße überqueren. Zeitgleich befuhr ein Autofahrer mit seinem VW Touran die Staatsstraße und wollte nach links in den FC-Parkplatz einbiegen. Hierbei schnitt der Pkw-Fahrer die E-Scooter-Fahrerin, die stürzte. Beide Unfallbeteiligte unterhielten sich nach dem Unfall, der Pkw-Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Auf den Autofahrer kommt nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. Die E-Scooter-Fahrerin wurde bei dem Sturz leicht verletzt.