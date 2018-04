Auto eingedellt und weggefahren

5000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter an einem Suzuki Jimny. Ein 61-Jähriger hatte am Mittwoch gegen 8 Uhr den Suzuki Jimny auf dem Schützenparkplatz geparkt. Als er gegen 8.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug vorne rechts zerkratzt und eingedellt war. Bei den Ermittlungen stellten die Polizeibeamten blauen Lack eines anderen Autos fest. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ludwigsstadt, Telefon 09263/97502-0. pol