Auto eingedellt: Polizei sucht Verursacher

Die Halterin eines schwarzen Seat Alhambra hat am Montag festgestellt, dass ihr Fahrzeug angefahren worden ist. Der Unfall passierte am Montagmorgen zwischen 8.55 und 10.30 Uhr, teilt die Forchheimer Polizei mit. Die linke Seite des Autos wurde eingedellt und verkratzt, so dass ein Schaden in Höhe von circa 750 Euro entstand. Nach Polizeiangaben komme als Unfallort die Hornschuchallee in Forchheim oder der Pilatus-Campus in Hausen in Frage. Die Polizeiinspektion Forchheim bittet um Hinweise zum Verursacher unter Telefon 09191/7090-0.