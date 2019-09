Auto dreht sich mehrfach

Alkohol war im Spiel bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zwischen Obertheres und Buch. Gegen 19 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem VW die Kreisstraße von Buch in Richtung Theres. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW prallte gegen die linke Leitplanke, drehte sich mehrfach und landete auf dem rechten Bankett. Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt wurde und ein Alkoholtest einen Promillewert von 1,4 anzeigte, musste der Autofahrer zur Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 3000 Euro. Verkehrsteilnehmer, die in der genannten Zeit zwischen Buch und Obertheres unterwegs waren und durch den betrunkenen VW-Fahrer gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizeiinspektion in Haßfurt melden.