Auto dreht sich auf der Autobahn

Glimpflich verlief ein Unfall am Dienstagmorgen auf der Maintalautobahn zwischen den Anschlussstellen Schonungen und Haßfurt/Theres (in Fahrtrichtung Bamberg). Auf schneematschiger Fahrbahn hatte eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Pkw rammte die Mittelleitplanke, drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen, wie die Freiwillige Feuerwehr Schonungen beschrieb.

Hunde im Kofferraum

Ernsthaft verletzt wurde laut Feuerwehr "glücklicherweise niemand. Auch die Hunde im Kofferraum scheinen alles gut überstanden zu haben", hieß es weiter. Die Verkehrspolizei sowie Feuerwehren aus den Kreisen Haßberge und Schweinfurt waren an die Unfallstelle auf der A 70 gerufen worden. Die Einsatzkräfte halfen bei der Bergung des Fahrzeugs und bei der Absicherung der Unfallstelle. red