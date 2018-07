Auto bringt Radfahrer zum Stürzen

pol



Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich am Montag gegen 17.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle in der Weidhäuser Straße. Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Fahrrad von Weidhausen in Richtung Sonnefeld , als ihn innerorts ein silberner VW Golf erfasste. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden zu. Das interessierte die Person am Steuer des VW jedoch nicht, er oder sie fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Radfahrer setzte zunächst seine Fahrt bis zum Freibad fort, wo er schließlich ärztlich behandelt werden musste. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten leichten Alkoholgeruch bei dem 20-Jährigen fest und ordneten eine Blutentnahme an. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Flüchtigen machen? Zeugenhinweisenimmt die Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 09568/9431-0 entgegen.