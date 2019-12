Auto brennt lichterloh auf Parkplatz

Am Montag hat in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein Auto gebrannt. Gegen 17.15 Uhr parkte eine 53-jährige Frau aus Röttenbach ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bubenreuth und ging zum Einkaufen. Vermutlich wegen eines technischen Defektes fing das Auto im Motorbereich kurz nach dem Abstellen Feuer und brannte schnell lichterloh. Die Feuerwehren aus Bubenreuth und Baiersdorf löschten den Wagen. Der Angriffstrupp brachte unter schwerem Atemschutz mit Hilfe der Schnellangriffseinrichtung die Flammen schnell unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden. An einem daneben geparkten Auto wurde der Lack in Mitleidenschaft gezogen.