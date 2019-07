Auto brennt auf der A 3 komplett aus

Der Brand eines Autos hat am Mittwoch in der Mittagszeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg geführt. Der Fahrer bemerkte kurz nach 12 Uhr Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug und ließ es auf dem Standstreifen kurz vor der Rastanlage Steigerwald ausrollen. Kurz danach stand das Fahrzeug auch schon in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens der freiwilligen Feuerwehren aus dem Umland brannte das Auto aus. Der Brand griff auch auf die Böschung über und beschädigte die Leitplanke und die Fahrbahn. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Richtung Nürnberg komplett gesperrt werden. Dadurch staute sich der Verkehr auf bis zu 15 Kilometern Länge. Als Ursache für den Brand wird ein Defekt an der Fahrzeugelektronik vermutet.