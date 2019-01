Auto braucht eine neue Heckscheibe

Die Heckscheibe eines Autos, das vom 22., 13 Uhr, bis 26. Januar, 11 Uhr, in einer Tiefgarage in der Starkenfeldstraße abgestellt war, schlug ein bislang unbekannter Täter ein. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg Stadt, Telefon 0951/9129-210, zu melden. Mit Ausweis des Freundes in die Disco Während einer Personenkontrolle Sonntagnacht gegen 3 Uhr in einer Diskothek in der Franz-Ludwig-Straße flüchtete ein junger Mann. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte dann fest, dass den 17-Jährigen wohl sein schlechtes Gewissen geplagt hatte: Er hatte sich nämlich mit dem Ausweis eines Freundes Zutritt zu der Disco verschafft. Ihn erwartet eine Anzeige. Störenfriede begehen Hausfriedensbruch Drei Männer im Alter von 43, 42 und 27 Jahren sorgten am Samstagabend in einer Bar in der Ludwigstraße für Ärger. Die betrunkenen Männer hatten mehrere Frauen belästigt und wurden dann vom Betreiber aus der Bar gebeten. Dem kamen sie aber nicht nach, so dass die Polizei auf den Plan gerufen wurde.Die Störenfriede werden nun wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

Drogen bei Fahrer und Beifahrer Einer zivilen Streifenbesatzung fiel Samstagnacht gegen 0.40 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss diverser Medikamente und Drogen stand. Nach einer erfolgten Blutentnahme erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt. Während der Kontrolle fiel auch der Beifahrer des Mannes auf, da er sich sehr nervös verhielt und dann versuchte, eine geringe Menge Rauschmittel zu schlucken. Er erhielt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. pol