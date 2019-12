Auto brannte aus

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 6.30 Uhr an der Kreisstraße CO 1 im Bereich Lahm. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, kam der Fahrer eines Audi von der Straße ab und schlitterte im Straßengraben noch 100 Meter weiter, bis er dann auf einen großen Begrenzungsstein frontal auffuhr - mit drastischen Folgen: Das Fahrzeug wurde durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Zwei bislang unbekannte Ersthelfer, vermutlich Lkw-Fahrer, warfen das Fahrzeug um und konnten so den Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, aus dem Pkw ziehen. Es war Rettung in letzter Sekunde, denn das Fahrzeug fing unmittelbar danach Feuer und brannte komplett aus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der leicht verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die CO 1 war für eine Stunde komplett gesperrt. red