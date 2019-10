Auto blieb auf Dach liegen

Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Bundesstraße von Bad Brückenau in Richtung Autobahnanschlussstelle Wildflecken ist das Auto schließlich auf dem Dach liegen geblieben. Ein 22-jähriger Bad Brückenauer war kurz nach dem ehemaligen Bahnübergang Römershag nach seinen Angaben einem Reh ausgewichen. Sein Wagen kam dabei ins Schleudern und überschlug sich im Straßengraben, wo er zum Liegen kam. Der Fahrer wurde mit einer Rückenprellung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, der Beifahrer konnte unverletzt aus dem Fahrzeugwrack klettern. Am Pkw entstand Totalschaden, den die Polizei Bad Brückenau auf rund 1500 Euro schätzt. pol