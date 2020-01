Auto bleibt in einer Hecke stecken

Einen Sachschaden von mindestens 3500 Euro hat am Sonntag um 5.30 Uhr ein 52-Jähriger aus Grub am Forst verursacht, als er mit seinem Auto von der Straße abkam. Er blieb mit seinem Fahrzeug in einer Hecke stecken und beschädigte diese. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß. Grund für seine Flucht dürfte wohl seine Alkoholisierung gewesen sein. Die Coburger Polizisten konnte Zeugen ermitteln, die diese Vermutung auch bestätigten. Eine Fahndung in der Nähe des Unfallorts und an der Wohnadresse des 52-Jährigen verlief negativ. Die Coburger Polizei ermittelt unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung. pol