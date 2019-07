Eine junge Frau hat schon am vergangenen Mittwoch ihren Pkw an einer Tankstelle in Bad Brückenau mit Kraftstoff im Wert von 24 Euro betankt. Die Tankschuld beglich sie jedoch nicht. Nach einigen Tagen des Wartens brachte die Geschäftsleitung der Tankstelle den Vorfall nun zur Anzeige. Nach Sichtung der Videoaufzeichnungen besteht die Chance, die Fahrerin zu ermitteln, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau am Montag mit. pol