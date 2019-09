Auto beschädigt Hausfassade

Ein Zeuge hat geholfen, eine Unfallverursacherin zu finden. Die Seniorin wollte am Freitag gegen 18.20 Uhr ihr Fahrzeug in der Bahnhofstraße in einer Hofeinfahrt parken. Dabei blieb sie mit dem Auto an der Hauswand des Anwesens hängen und beschädigte die Fassade. Die Unfallverursacherin fuhr daraufhin fort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachte dies und informierte die Polizei Hammelburg. Die Frau muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. An der Hauswand entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro. pol