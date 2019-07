Auto berührt einen Radfahrer

Die Polizei in Haßfurt sucht nach einem Autofahrer, der in der Gemeinde Aidhausen einen Unfall verursacht hat und flüchtete, ohne sich um einen verletzten Radfahrer zu kümmern. Der 19 Jahre alte Radler war am Samstagabend um 22.55 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kreisstraße von Friesenhausen in Richtung Happertshausen unterwegs. Am Ortsausgang von Friesenhausen wurde er von einem dunklen Auto, möglicherweise einer schwarzen VW-Limousine, überholt. Während des Überholvorgangs kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem Fahrradlenker und

dem Auto. Diese Berührung hatte zur Folge, dass der 19 Jahre alte Radler eine leichte Böschung hinabfahren musste und sich dabei Abschürfungen und Prellungen zuzog. Der Fahrradfahrer kam leicht verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Haßfurt. Sachschaden entstand zumindest am Fahrrad nicht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Happertshausen fort. Nach ihm sucht jetzt die Polizei und bittet um Zeugenmeldungen. Wer kann Hinweise geben (Telefonnummer 09521/9270)? red