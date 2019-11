Auto bekommt nur ein paar Kratzer ab

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug nach rechts von der Straße abkommt, mit nur 100 Euro Gesamtschaden ist wohl eher die Ausnahme. Ein solcher Unfall hat sich am Mittwochnachmittag am östlichen Ortseingang von Gremsdorf zugetragen. Ein von Buch kommender und auf die Bundesstraße nach links einbiegender Autofahrer übersah ein aus Adelsdorf kommendes Auto, das ausweichen musste und von der Straße abkam. Dabei entstanden nur Kratzer an dem Fahrzeug und verletzt wurde niemand.