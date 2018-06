Auto beim Krankenhaus zerkratzt

Am Mittwoch hat in der Zeit von 7.45 bis 16.45 Uhr ein unbekannter Täter einen blauen Fiesta zerkratzt, der auf dem Mitarbeiterparkplatz des Ebermannstadter Krankenhauses in der Forchheimer Straße stand. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Ebermannstadt unter Telefon 09194/73880 entgegen.