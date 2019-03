Auto beim Anfahren übersehen

Als am Donnerstagmorgen eine 36-jährige Frau aus Heroldsberg in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) mit einem kleinen Transporter zur Beförderung von Schulkindern in der Buchenbühler Straße vom Fahrbahnrand angefahren ist, hat sie einen 39-jährigen Mann übersehen, der mit seinem Auto in diesem Moment vorbeifuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.