Auto auf Parkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz des E-Centers in der Spitzwiese wurde am Dienstag zwischen 15.50 bis 16 Uhr der schwarze VW Tiguan einer 38-Jährigen im vorderen, rechten Bereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Den Angaben der VW-Fahrerin zufolge parkte im Tatzeitraum ein Peugeot-Cabrio neben ihrem Auto. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol