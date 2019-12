Auto auf Parkplatz angefahren

Am Angerparkplatz wurde am Samstag gegen 14 Uhr ein grauer Mazda abgestellt. Als der Fahrer gegen 15.45 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass sein Pkw angefahren worden war. Dabei wurden durch den Unfall die Stoßstange und die Kennzeichenhalterung beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Coburg entgegen. pol