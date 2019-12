Auto auf Parkplatz angefahren

Am Sonntagnachmittag zwischen 15 und 17.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Krahenberg" in der Schwedenstraße ein dort parkender weißer VW PickUp angefahren. Das Fahrzeug wies eine Beschädigung (Kratzer und Delle) an der linken Fahrzeugseite auf. Ein Verursacher ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Kronach, Tel. 09261/503-0 entgegen. pol