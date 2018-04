Auto angefahren: Zeugen gesucht

In der Zeit von Sonntag, 17.30 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, wurde in der Theresienstraße auf dem Parkplatz des Hauses Thea ein dort geparkter, schwarzer BMW von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol