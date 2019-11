Auto angefahren und nicht gemeldet

In der Frankenstraße wurde auf einem Klinik-Parkplatz ein blauer Golf angefahren. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 7.30 und 18 Uhr. Der Golf einer 27-Jährigen wurde an der Beifahrerseite angefahren. An dem Fahrzeug wurden weiße Lackspuren entdeckt, diese könnten auf das Fahrzeug des Unfallverursachers hinweisen. Der Schaden beläuft sich auf circa 2500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol