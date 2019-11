Auto angefahren und geflüchtet

Ein 48-jähriger Kurgast parkte am Freitagabend seinen Volvo auf dem Parkplatz vor der Schön-Klinik. Am Sonntag gegen 18.30 Uhr musste er feststellen, dass sein Pkw am vorderen linken Kotflügel angefahren worden war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Schadensverursacher ist bis jetzt unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen. pol