Am Dienstagmorgen hat eine 18-jährige Autofahrerin aus dem östlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt einen geparkten Pkw gestreift. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort. Sie stellte ihr Fahrzeug wieder zu Hause ab und ließ sich in die Arbeit fahren. An dem angefahrenen Auto entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. pol