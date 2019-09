Auto angefahren und geflüchtet

In der Landrichter-Kummer-Str. in Eltmann kam es am Sontag, 1. September, gegen 4.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger touchierte mit seinem Auto einen geparkten Fiat und flüchtete. Aufgrund des Schadens an seinem Auto musste er es am Marktplatz stehen lassen. Dort konnte er durch die Polizei angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Daraufhin wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 10 000 Euro geschätzt. Zeugen, die durch den Unfallfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 09521/927-0 zu melden. red