Ein Unbekannter fuhr auf dem Parkplatz des Schlachthofs in der Lichtenhaidestraße am Mittwochn zwischen 13.30 und 14 Uhr gegen einen geparkten grauen Nissan und beschädigte dabei den Kotflügel. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern, flüchtete er vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 zu melden.