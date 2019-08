Am Donnerstag wurde in der Diebacher Straße/Morlesauer Straße ein dort geparkter weißer Chevrolet angefahren. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11.45 und 16 Uhr. Dabei wurde die rechte Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/90 60, entgegen. pol