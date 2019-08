In der Zeit von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, wurde in der Egerer Straße ein dort geparkter schwarzer VW Touran von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Dabei wurde die linke Frontstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich aber, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 750 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Hammelburg, unter Tel.: 09732/9060, entgegen. pol