In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde ein in der Weingasse geparkter weißer Ford Transit angefahren. Der Verursacher flüchtete ohne sich um den angerichteten Sachschaden von 1000 Euro zu kümmern. Als Verursacher dürfte ein grünes Fahrzeug in Frage kommen. Hinweise zum Verursache nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/ 70 90 0 entgegen.