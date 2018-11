Auto angefahren und geflüchtet

Am Montag, kurz vor 14 Uhr, wurde an der Einmündung Dientzenhoferstraße/Sodenstraße der Fahrer eines roten Fiats beobachtet, wie dieser beim Einparken gegen einen schwarzen Hyundai gestoßen ist und hierbei Sachschaden in Höhe von 300 Euro verursacht hat. Der Unfallverursacher, ein 83-jähriger Mann, an dessen Auto ebenfalls Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstanden war, entfernte sich nach dem Verkehrsunfall vom Geschehen, konnte aber aufgrund des abgelesenen Kennzeichens schnell von der Polizei ermittelt werden.