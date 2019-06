Eine Unfallflucht ereignete sich am vergangenen Freitag zwischen 11 und 11.30 Uhr in der Neuenseer Straße. Eine 48-jährige Peugeot-Fahrerin hatte ihren Pkw hier geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden von etwa 500 Euro am vorderen rechten Kotflügel fest. Um Hinweise zu dieser Unfallflucht bittet die Polizei-Inspektion Lichtenfels, Telefonnummer 09571/95200. pol