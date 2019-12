Auto angefahren und davongemacht II

Im Grabenweg stellte ein Anwohner am vierten Adventssonntag, gegen 18.45 Uhr, seinen silberfarbenen Nissan Almera ab. Als er am Montag gegen 10.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Unfallschaden vorne links fest. Ein unbekannter Fahrer hatte den Wagen angefahren und sich davongemacht. Am Nissan entstand ein Schaden, den die Polizei auf 1000 Euro schätzte. Zeugen möchten sich bei der Polizei melden. pol