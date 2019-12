Lichtenfels vor 17 Stunden

Auto angefahren und davongemacht I

Am Montag, 23. Dezember, gegen 14 Uhr, stellte eine Frau aus Grub am Forst ihren Pkw auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in der Mainau in Lichtenfels ab. Während sie noch schnell zum Einkaufen gin...