Auto angefahren und dann geflüchtet

Auf dem Kundenparkplatz des Verbrauchermarktes in der Kissinger Straße 52 ist am Montag, zwischen 13.55 Uhr und 14.10 Uhr, ein dort geparkter Audi an der linken Fahrzeugseite angefahren worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/9060, entgegen. pol