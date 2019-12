Auto angefahren und dann geflüchtet

Bereits am Donnerstagvormittag wollte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer kurz vor 8 Uhr rückwärts aus einer Parklücke vor einer Bäckerei in der Richard-Wagner-Straße ausparken. Dabei stieß er gegen ein anderes geparktes Auto, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Nach dem Anstoß fuhr der Verursacher davon, obwohl der Geschädigte den Flüchtenden noch aufhalten wollte. Vom Fahrzeug ist nur bekannt, dass es ein silberfarbener Wagen mit Kronacher Kennzeichen war. Die Polizei Kronach sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. pi