Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Coburger Straße wurde am Samstag in der Zeit von 13.30 bis 14 Uhr ein silberfarbener Renault von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrzeugführer beging Unfallflucht und hinterließ einen Streifschaden im vierstelligen Bereich an der linken hinteren Fahrzeugseite. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Coburger Polizei unter der Telefonnummer 09561/645-209 entgegen.