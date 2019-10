Auto angefahren und aus dem Staub gemacht

Im Zeitraum vom Sonntag, 29. September, bis Donnerstag, 3. Oktober, parkte ein schwarzer Toyota mit Vogtland-Kennzeichen auf dem Parkplatz der Schön-Klinik in Bad Staffelstein. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen die hintere linke Türe und entfernte sich unerkannt. Es wurde ein Schaden von circa 1000 Euro hinterlassen. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/22230 in Verbindung zu setzen.