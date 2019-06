Am Mittwochabend teilte ein 48-Jähriger der Polizei Neustadt mit, dass sein geparkter grauer Mercedes in der Schaumberger Straße gegen 17.30 Uhr angefahren wurde. Sein Fahrzeug war bei Hausnummer 9 geparkt, als vermutlich ein blaues Fahrzeug den Daimler an der hinteren rechten Seite beschädigte. Dabei entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizei Neustadt. pol