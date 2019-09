Dörfles-Esbach vor 15 Stunden

Auto angefahren und auch noch verkratzt

Am Samstag gegen 16.30 Uhr parkte eine 27-Jährige ihren grauen Opel Vectra in der Neustadter Straße. Als sie gegen 17.15 Uhr wegfahren wollte, stellte sie einen Unfallschaden am rechten hinteren Heck ...