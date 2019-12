Auto angefahren und abgehauen

Ein blauer Opel Astra wurde in der Nac0ht auf Montag in der Bergstraße in Münnerstadt angefahren. Die Polizei schreibt in ihrem Bericht von Beschädigungen an der Stoßstange vorne rechts. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise können an die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, gerichtet werden. pol