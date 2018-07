Auto angefahren und abgehauen

pol



Ein in der Kirchgasse geparkter silberfarbener Golf wurde in der Nacht zum Samstag von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0.