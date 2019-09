Auto angefahren, geflüchtet und erwischt

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht auf Montag in der Bergstraße. Dort wurde ein silberner Ford Focus durch einen anderen silbernen Pkw angefahren, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher kam jedoch seinen Pflichten, den Unfall bzw. den Schaden von etwa 1500 Euro zu melden, nicht nach, weshalb die Polizei eingeschaltet wurde. Zwar konnten die Beamten den Täter innerhalb weniger Stunden ermitteln, jedoch werden in diesem Zusammenhang trotzdem Zeugen gebeten, sich bei der Polizei, Tel.: 0971/ 714 90, zu melden. pol