Auto angefahren: 2500 Euro Schaden

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Donnerstagabend zwischen 18.15 und 22.30 Uhr einen auf dem Parkplatz der Brauerei Göller in Zeil abgestellten silberfarbenen Ford C-Max vorne rechts an der Tür und am Kotflügel. Wer den Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro verursacht hat, muss noch ermittelt werden.