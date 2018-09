Eltmann vor 16 Stunden

Auto angefahren: 1500 Euro Schaden

Ein schwarzer BMW wurde am Freitag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr in der Wallburgstraße von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren. Der BMW war am rechten Fahrbahnrand vor einer Arztpraxis geparkt...