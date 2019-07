Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in Pinzberg eine grauen Mercedes vorne links beschädigt. Das Auto des 35-Jährigen war in der Zeit von Dienstagmorgen bis circa 21.30 Uhr in der Hauptstraße an der Zufahrt eines Cafés geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen zu treffen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.