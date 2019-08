Am Mittwoch ist zwischen 18.30 und 20.15 Uhr das Auto eines 18-jährigen Pottensteiners am Parkplatz der Schüttersmühle angefahren und beschädigt worden. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Auto wurde das rechte Heck beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Pegnitz zu melden. pol