Auszug nach über 70 Jahren

Nach über 70 Jahren musste der Gesangverein Harmonie Muggendorf aus seinem Vereinslokal, dem Gasthof "Kohlmannsgarten", ausziehen. Die Wirtsleute Fritz und Lina Wehrfritz haben ihr Gasthaus Mitte des Jahres aus Altersgründen geschlossen, so dass sich der Verein eine neue Bleibe suchen musste. Diese fand er im Vereinsheim der SpVgg Neideck.

Mit dem "Kohlmannsgarten" geht ein Stück Muggendorfer Wirtshaustradition zu Ende. Denn der Gasthof war nicht nur Sängerlokal, sondern auch Vereinslokal des Trachtenvereins "D' Wiesenttaler" und der Feuerwehr.

Der Gesangverein Harmonie wurde im Jahr 1860 als Männerchor gegründet. Gründungslokal war ein Haus am "Schmiedsberg" im oberen Zimmer des Gastwirtes und Höhlenaufsehers Martin Sponsel. Der Werdegang des Vereines bis zum Zweiten Weltkrieg kann nicht nachvollzogen werden, da keine Unterlagen zu finden sind.

Feststeht, dass der Verein nach der Wiedergründung Ende der 1940er Jahre in den "Kohlmannsgarten" einzog. Das Sängerlokal war bis zuletzt das Nebenzimmer. An den Wänden hängen die Bilder der aktiven Mitglieder beim 100., 125. und 150. Vereinsjubiläum des damals schon bestehenden gemischten Chors. Die Stühle unter den Bildern sind nun leer. In der ersten Singstunde im neuen Domizil begrüßte die Harmonie-Vorsitzende Gabi Spörl ihre 25 Sängerinnen und Sänger. Am Ende der Chorprobe stellte die Chorleiterin Anke Rosbigalle fest: "Die Akustik ist gut."

Die Männer waren jedoch mit der Sitzordnung nicht ganz einverstanden. Bass und Tenor wollten wieder nebeneinander sitzen, wie bisher. Jetzt saßen der Sopran und Alt zwischen ihnen. "Das sollte kein Problem sein, denn Platz haben wir genug", konnte Chorleiterin Anke Rosbigalle beruhigen.